Французский блошиный рынок La Foire De Paris проходит в торговой галерее «Модный сезон» с 12 по 14 февраля, сообщают организаторы.

На La Foire De Paris представлены: винтажные украшения, свечи ручной работы, украшения ручной работы, охотничье ножи, сладости, цветы, игрушки и гастрономические аккомпанементы к романтическому вечеру.

Фотография предоставлена организаторами.