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В ТГ «Модный сезон» организован блошиный рынок La Foire De Paris
14.02.2017 09:23
Французский блошиный рынок La Foire De Paris проходит в торговой галерее «Модный сезон» с 12 по 14 февраля, сообщают организаторы.
На La Foire De Paris представлены: винтажные украшения, свечи ручной работы, украшения ручной работы, охотничье ножи, сладости, цветы, игрушки и гастрономические аккомпанементы к романтическому вечеру.
Фотография предоставлена организаторами.
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