III Международный благотворительный fashion-марафон «От сердца к сердцу» состоится в торговой галерее «Модный сезон» 27 апреля, сообщают организаторы.

В этот вечер светская Москва будет рукоплескать талантливым гостям из мира детства и юным участникам, которые презентуют свои творческие способности. В программе марафона: дефиле-шоу, выступления звезд, фотосеты, церемония награждения победителей и, конечно, праздничный торт.

Международный fashion-марафон «От сердца к сердцу» - ежегодный праздник для всей семьи, собирающий в одном пространстве участников, гостей, звезд и партнеров. В этот день юные дарования от 3-х до 20-ти лет – делегаты модельных агентств со всей России, а также из Болгарии, Белоруссии, Грузии, Израиля - съедутся в столицу для участия в оригинальном шоу-показе, поставленным профессиональными режиссерами, чтобы представить актуальные коллекции мировых и российских премиальных брендов одежды, тренды наступившего сезона в детской и подростковой моде и продемонстрировать свои навыки моделей и артистов.

Организаторы Марафона – продюсерский центр Art&Fashion и агентство BestCoGroup. Президентом Марафона в этом году стала Татьяна Праскова – организатор всероссийских детских конкурсов, в том числе «Мини Мисс и Мини Мистер Россия», «Гордость Нации», World Championship of Performing Arts в Голливуде.

Яркой частью события по традиции станет появление на празднике знаменитостей, которые вместе с конкурсантами и своими детьми выйдут на сцену. В числе приглашенных именитых гостей: группа «Винтаж», Света Светикова, Елена Борщева, Согдиана, Доминик Джокер, Эльвира Т, Ильшат Шабаев, Юлия Михальчик, Глафира Тарханова, Лукерья Ильяшенко, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Михаил Башкатов, Галина Боб, Мирослава Карпович, Анна Цуканова-Котт, Аристарх Венес, Екатерина Мельник, Сергей Сафронов, Наталья Медведева, Анастасия Гребенкина, Сергей Чирков, Кирилл Емельянов, Дарья и Сергей Пынзари и другие известные представители российского шоу-бизнеса, fashion-индустрии, кино, театра и спорта.

В Марафоне примут участие более 10 известных мировых брендов, а также ведущих российских и зарубежных дизайнеров, большинство из них – завсегдатаи недели высокой моды: федеральная сеть магазинов «Детский мир», крупнейшая сеть бутиков модной брендовой одежды «Кенгуру», дом детской моды Stilnyashka, российский дизайнер детской одежды Kристина Кибовская (Kibovskaya), бутик детской одежды Tartine Et Chokolat, дизайнер детских нарядных платьев Ирина Шарлау, бренд ONA, марка модной базовой одежды для всей семьи Modis, израильский дизайнер Michal Negrin, российский бренд женской одежды Brusnika, дизайнерская одежда для тинейджеров Masha Kraft, популярный бренд одежды T-Skirt, люксовый бренд одежды для дома Time4family.

Всех участников ожидают ценные подарки, дипломы, а самых ярких – суперпризы, полезные для дальнейшего продвижения в модельном бизнесе, такие как съемки для модных брендов в глянце, участие в престижных российских и зарубежных фестивалях, работа со звездами телевидения, эстрады и кино.

Семейный праздник также носит благотворительную направленность. В этом году часть вырученных в рамках проекта денежных средств, а также подарки от партнеров будут отправлены детям Луганской Народной Республики, где в мае 2017 года пройдет преемник события – Fashion-марафон «От сердца к сердцу» в Луганске. Каждый участник столичного Марафона сможет внести собственную лепту, передав детям ЛНР игрушки, книжки и сопроводив свой подарок памятной открыткой, сделанной своими руками.

Фотография предоставлена организаторами.