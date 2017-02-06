В ТГ «Модный сезон» пройдет выставка фотографий и личных костюмов Андриса Лиепы

Выставка Fifty Five, посвященная 55-летию народного артиста России Андриса Лиепы, откроется в атриуме торговой галереи «Модный сезон» 9 февраля, сообщают организаторы.

В рамках выставки зрителям будут представлены фотоработы известных мастеров фотографии, на которых запечатлен Андрис Лиепа. Основным ядром экспозиции станут работы русско-американского фотографа Нины Аловерт.

Помимо фотографий на выставке будут представлены уникальные сценические костюмы Андриса Лиепы, изготовленные в мастерских парижского театра Гранд-Опера́ (GrandOpéra) для постановок Рудольфа Нуреева, а также костюм отца – легендарного танцовщика Мариса Лиепы, в котором танцевал юбиляр.

Среди приглашенных гостей на открытии выставки в ТГ «Модный сезон» ожидаются представители СМИ, vip-гости, коллеги и друзья Андриса Лиепы: Владимир Васильев, Илзе Лиепа, Александр Васильев, Екатерина Мечетина, Махар Вазиев, Георгий Исаакян, Людмила Семеняка, Мария Александрова, Евгения Образцова, Анатолий Нежный, Алевтина Иоффе, Екатерина Стриженова, Кристина Орбакайте, Анита Цой, Никас Сафронов.

Выставка пройдет с 6 по 17 февраля 2017 года. Вход свободный.