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В ТГ «Модный сезон» состоится Fashion Battle от агентства Irbis Media Group

05.10.2017  17:16

Шоу Fashion Battle пройдет в обновленном формате в ТГ «Модный сезон» 5 октября, сообщают организаторы.

Главным призом битвы станет участие в V сезоне Krasnodar Fashion Week с возможностью представить до 20 луков на подиуме наряду с известными российскими дизайнерами.

В этот раз за кубок будут бороться: бренд Anastasia Nadyktova, дизайнер Роза Миносян (RM Brand), ателье Polavenue, магазин одежды Lipinskaya Brand, дизайнер Виктория Чертина. 

Помимо сертификата на участие в KFW, победитель Fashion Battle получит контракт на продвижение от маркетингового агентства Cleverra на сумму 100 000 руб, развороты в журнале, съемку в календаре 2018, сотрудничество с модельным агентством, публикации в глянцевых журналах и множество других грантов и подарков от партнеров битвы.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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