Шоу Fashion Battle пройдет в обновленном формате в ТГ «Модный сезон» 5 октября, сообщают организаторы.

Главным призом битвы станет участие в V сезоне Krasnodar Fashion Week с возможностью представить до 20 луков на подиуме наряду с известными российскими дизайнерами.

В этот раз за кубок будут бороться: бренд Anastasia Nadyktova, дизайнер Роза Миносян (RM Brand), ателье Polavenue, магазин одежды Lipinskaya Brand, дизайнер Виктория Чертина.

Помимо сертификата на участие в KFW, победитель Fashion Battle получит контракт на продвижение от маркетингового агентства Cleverra на сумму 100 000 руб, развороты в журнале, съемку в календаре 2018, сотрудничество с модельным агентством, публикации в глянцевых журналах и множество других грантов и подарков от партнеров битвы.