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В ТГ «Модный сезон» состоится Fashion Battle Spring 2017

13.05.2017  00:30

Event-проект от агентства Irbis Media Group – Fashion Battle – пройдет 16 мая в торговой галерее «Модный сезон» на Охотном Ряду, сообщают организаторы.

Проект снова соберет на одной площадке коллекции российских fashion-брендов: дизайнеров, шоу-румов и интернет-магазинов одежды.

На суд почетного жюри свои коллекции представят пять участников: шоу-рум «Мода вне времени», дизайнер Victoria Kuksina, дизайнер Мила Туманова (Shantisa Dress), дизайнер Бронислав Витусевич (Vitusevich) и онлайн-бутик Animos. В жюри: художник Никас Сафронов, дизайнер Галина Васильева и певица Варвара.

Участников поддержат выступлениями артисты: актриса театра и кино Теона Дольникова, джазовая дива Сабира Илиева, актриса Евгения Короткевич, певица Sasha Project, певица Анастасия Крайнова. Хедлайнер шоу – певица Варвара.

На подиуме конкурсантов ожидает поддержка в лице финалисток конкурсов красоты. Ведущие вечера: VJ Арчи и Екатерина Кузьмина.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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