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В Томилино сшили 25-метровое знамя ко Дню Победы

05.05.2017  23:14

На швейном производстве «НПП «Звезда» в Томилино изготовили знамя длинной 25 метров для шествия «Бессмертного полка», сообщает пресс-служба компании.

Томилинское предприятие «НПП «Звезда» принимает участие в подготовке акции «Бессмертный полк». На швейном производстве компании из парашютного шелка изготовили 25-метровое знамя, которое пронесут 50 школьников во время шествия на День Победы. Для его изготовления потребовалось сшить воедино 1 тыс. платков.

Глава поселка Игорь Дворников лично поблагодарил сотрудниц предприятия.

Научно-производственное предприятие «Звезда» основано в 1952 году. Компания занимается созданием и производством индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полете. В том числе выпускает парашюты. 

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