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В Томске изъяты контрафактные товары Lacoste, Reebok, Nike и Adidas

26.04.2017  12:54

В апреле в Томске изъято 179 единиц продукции легкой промышленности с признаками контрафактности, сообщает пресс-служба Томской таможни.

Проверка, проведенная сотрудниками таможни на одном из томских рынков в апреле, позволила изъять из оборота 179 единиц товаров легкой промышленности с признаками контрафактности. Продукция не сопровождалась соответствующими документами, а кроме того не обладала надлежащим качеством.

В результате проверки изъято 8 футболок Lacoste, 35 изделий Reebok, 50 – Nike и 86 - Adidas.

Владельцам товара грозит денежный штраф. 

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