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В Томской области комплект одежды для школьника стоит в среднем 4600 рублей

11.08.2017  07:05

Томскстат подсчитал среднюю стоимость подготовки ребенка к школе в регионе. Как пишет РИА Томск со ссылкой на данные ведомства, показатель за год вырос на 12% и составляет 10 тысяч рублей.

По информации ведомства, дороже всего обойдется школьная форма. «(Средние) цены (в 2017 году) на школьные товары выросли в сравнении с прошлым годом в среднем на 12%... Самая большая статья расходов – школьная форма. Комплект одежды и обуви для мальчика обойдется в среднем в 4655 рублей, для девочки – в 5187 рублей. За рюкзак придется отдать 2004 рубля, 2512 рублей родители потратят на покупку формы для урока физкультуры», – говорится в сообщении.

Минимальный комплект школьной формы для мальчика состоит из сорочки за 677 рублей, джемпера за 1164 рубля, брюк за 1143 рубля и туфель за 1671 рубль. Минимальный набор одежды для девочки: блузка (1194 рубля), джемпер (1164 рубля), юбка (1158 рублей) и туфли (1671 рубль). Одежда для физкультуры: спортивный костюм за 1447 рублей и кроссовки за 1065 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2016 году на подготовку ребенка к школе требовалось порядка 9 тысяч рублей. Из них в 4,5 тысячи обходился комплект одежды и обуви, в 2,3 тысячи – комплект спортивной одежды для занятий физкультурой.

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