07.08.2017 07:12

На швейной фабрике «Царина», расположенной в Томской области, запущено новое производство трикотажного ворсового полотна. Как говорится в сообщении Минпромторга, в новый цех фабрика инвестировала 75 млн рублей.

Томское производство позволит «Царине» обеспечить собственные потребности в материале и удовлетворить оптовый спрос на эту продукцию. Его проектная мощность составит 216 тонн полотна в год. На сегодняшний день ежегодный объем российского рынка трикотажных ворсовых полотен оценивается в 1600–1800 тонн, не считая импорта готовой продукции.

В Минпромторге считают перспективным данное направление фабрики. «Это уникальное для нашей страны предприятие, особенно учитывая, что оно работает на потребительском рынке, где очень конкурентная среда со стороны наших восточных соседей», — отметил присутствовавший на церемонии открытия предприятия директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Евгений Рыжов.

Швейная фабрика «Царина» организована в 2001 году. В состав компании входят «Томская кожгалантерея» и производитель обуви «Токо». Производственные мощности фабрики расположены в Томске, Томском и Кожевниковском районах, Кемеровской области. Численность персонала фабрики составляет 150 человек. Среди выпускаемой продукции мягконабивные игрушки, трикотажная одежда ясельного ассортимента, синтепон, постельное белье, одеяла, подушки, спальные мешки, школьная форма, домашняя, прогулочная и специальная обувь (для химических и пищевых производств), дорожно-спортивные сумки. Совокупный объем выпуска — более 400 тысяч единиц готовой продукции в год.