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В Томской области раскрыто мошенничество со страховыми выплатами на 200 млн рублей предпринимателей, торговавших обувью

12.01.2017  07:27

В Томской области завершен судебный процесс в отношении предпринимателей, инсценировавших пропажу партии обуви и требовавших с связи с этим страхового покрытия от «БИН Страхования».

Как рассказывает «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы суда, по версии следствия, томские предприниматели Николай Хиджакадзе и Максим Павлов застраховали несуществующую партию обуви. Инсценировав ее кражу, они потребовали от компании 200 млн руб. в порядке возмещения.

Суд приговорил Хиджакадзе к двум с половиной годам колонии, Павлова — к двум годам. 

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