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В Томской области уже в текущем году могут начать производство одежды из местного льна

10.08.2017  07:07

В Асиновском районе Томской области уже в 2017 году могут начать производить одежду из выращенного там льна, передает TvTomsk.ru.

По мнению экспертов, качество выращенного льна достаточно высокое, чтобы в перспективе загрузить им мощности льняной мануфактуры в Костроме. Пока же пригодным для изготовления тканей льном засеяна пока лишь часть от общей посевной площади в тысячу гектаров.

Сегодняшний день из льна, выращенного в Асине, уже несколько лет успешно производят и продают экологически чистый утеплитель для современного жилья, а также наполнитель для туалетов домашних животных.

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