07.11.2017 09:15

1 ноября в Калуге состоялся круглый стол по вопросам развития легкой промышленности в Калужской области, сообщают «Калужские новости».

По мнению многих участников, легкая промышленность в регионе находится в удручающем состоянии. Доля легпрома в Калужской области составляет всего 0,4%. На территории региона работает 180 предприятий по производству одежды, тканей и обуви. При этом только четыре из них можно отнести к средним и крупным. . Имеется множество проблем, связанных с реализацией продукции, закупкой материалов, арендой торговых площадей, и кадровой политикой. Причину такого положения участники круглого стола видят в том числе в отсутствии лояльности государства к предприятиям такого рода. По словам бизнесменов, даже иностранным инвесторам с подобным бизнесом в нашем регионе устроиться легче, чем традиционным легким промышленникам.

Замминистра экономического развития Калужской области Иван Романов в своем выступлении обратил внимание предпринимателей на недавний указ президента Владимира Путина, который, наконец, обратил внимание на ситуацию в легкой промышленности и спустил директиву о специальных субсидиях для отрасли.

Теперь бизнесмены смогут пользоваться федеральными субсидиями, выделенными на погашение части процентов от взятых в кризисные годы кредитов, субсидиями на сырье, долги перед лизинговыми организациями, техническое перевооружение. Также государство выделит из федерального бюджета деньги, которые погасят часть затрат на исследования в области легкой промышленности. Также Иван Александрович напомнил, что, хотя в регионе не предусмотрено специальных мер для поддержки именно легкой промышленности, есть, тем не менее, программы для малого и среднего бизнеса, под которые попадает значительная часть предпринимателей.