17.07.2017 06:51

В ТПП состоялось совместное совещание с участием крупнейших компаний-производителей легпрома и ведущих торговых сетей.

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, в числе основных вопросов встречи были доступность торговых сетей для российских производителей домашнего текстиля и других товаров легпрома, ориентация первых на расширение ассортимента этой продукции, уточнение критериев для предоставления преференций отечественным товаропроизводителям. Обсуждение прошло в рамках подготовки предстоящего в конце августа т.г. правительственного совещания участием президента Владимира Путина, по вопросам развития отечественной легкой промышленности.

На сегодняшний день, отмечают в отраслевой организации, товарный ассортимент в сетях диктуется спросом и, соответственно, потребителем. Потому меры по регулированию сетевого ассортимента будут искажать конкуренцию и де-факто «навязывать» предложение.

Как отметил в своем выступлении президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, «цепочка производителей легкой промышленности и ритейла должна быть единой, взаимоувязанной и опираться на совместное комплексное развитие.

Однако, по мнению Андрея Разбродина, в плане развития партнерства сетей с отечественными товаропроизводителями, «сохраняются существенные диспропорции в сфере торговых преференций для продовольственных и непродовольственных товаров – подчеркну, в пользу первых. Это обусловлено, прежде всего, действием в РФ эмбарго в отношении продовольствия из стран Запада и, параллельно, стимулированием со стороны государства продовольственного импортозамещения. Но эти диспропорции тормозят насыщение сетей товарами российского легпрома».

Союзлегпрому поручено подготовить, для рассмотрения конкретные предложения, в том числе по данной проблематике.