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В ТПП РФ пройдет годовое общее собрание Российского союза предпринимателей текстильной и легкой

24.05.2017  06:54

Сегодня в 11.00. в Торгово-промышленной палате РФ (зал «Библиотека») состоится годовое общее собрание Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности.

Как говорится в сообщении отраслевой организации, в работе примут участие представители более 100 предприятий различных секторов отрасли, в том числе сегмента товаров массового спроса, детской одежды и школьной формы, инновационных продуктов текстильной и химической промышленности.

Участники встречи обсудят проблемы развития российского легпрома и возможные пути их решения, государственную поддержку отрасли, повышение эффективности ее выставочно-конгрессной деятельности, расширение экспортного потенциала отечественной текстильной промышленности.

Также состоится обсуждение вопросов реализации высокотехнологичных инвестпроектов в отрасли, формирование общего рынка текстильной продукции в регионе ЕАЭС и межгосударственные меры борьбы с контрафактом и незаконным реэкспортом на рынках стран ЕАЭС.

На мероприятие приглашены представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

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