12.12.2016 07:16

Как говорится в сообщении Иркутскстата, в третьем квартале текущего года объем производства в текстильной и швейной, а также кожевенно-обувной промышленности составил 15% в годовом сопоставлении.

В целом темпы роста промышленного производства в регионе по итогам трех кварталов 2016 года составил 5%. В обрабатывающих производствах объем продукции в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,6%.

В розничной торговле продолжается падение.