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В третьем квартале 2016 года рост в текстильном производстве Иркутской области составил 15%
12.12.2016 07:16
Как говорится в сообщении Иркутскстата, в третьем квартале текущего года объем производства в текстильной и швейной, а также кожевенно-обувной промышленности составил 15% в годовом сопоставлении.
В целом темпы роста промышленного производства в регионе по итогам трех кварталов 2016 года составил 5%. В обрабатывающих производствах объем продукции в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,6%.
В розничной торговле продолжается падение.
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