Новости
НачалоНовостиВ третьем квартале 2016 года рост в текстильном производстве Иркутской области составил 15%
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru

В третьем квартале 2016 года рост в текстильном производстве Иркутской области составил 15%

12.12.2016  07:16

Как говорится в сообщении Иркутскстата, в третьем квартале текущего года объем производства в текстильной и швейной, а также кожевенно-обувной промышленности составил 15% в годовом сопоставлении.

В целом темпы роста промышленного производства в регионе по итогам трех кварталов 2016 года составил 5%. В обрабатывающих производствах объем продукции в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,6%.

В розничной торговле продолжается падение.

Просмотров: 106
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте