11.10.2017 07:19

В третьем квартале 2017 года на российских рынок вышло семь новых иностранных розничных операторов. В их числе пять компаний из сферы легпрома Mandarina Duck, Hanro, Barracuda, Ara, Il Gufo.

За аналогичный период прошлого года свои точки открыли 10 игроков. За девять месяцев года в Россию пришло 26 брендов.

При этом, как говорится в сообщении международной консалтинговой компании Knight Frank, которая провела исследование рынка, количество новых иностранных брендов России в 2017 году будет самым низким за последние четыре года. По итогам года количество новых брендов, скорее всего, будет соответствовать показателям 2013 года и станет худшим результатом рынка за последние четыре года.

В текущем году 62% операторов, вышедших на российский рынок, позиционируются в высоком ценовом сегменте, годом ранее их насчитывалось 44% от общего числа. Среди новых брендов можно выделить бутик нижнего белья Hanro (Швейцария), открытие в ГУМе второго бренда компании FABI – монобрендовый бутик мужской обуви Barracuda, первый в России монобрендовый магазин детской одежды премиального сегмента Il Gufo в ТРЦ «Петровский пассаж», а также возвращение на российский рынок итальянского бренда сумок и аксессуаров Mandarina Duck с флагманским бутиком в ТРЦ «Метрополис».

По итогам девяти месяцев 2017 года 40% новых брендов пришли в Россию из Италии. Данная тенденция берет свое начало с 2016 года, в этом году дебютировали на отечественном рынке операторы из Японии и Молдавии.

Бренды, пришедшие в РФ в 2017 году



Бренд / торговый оператор Страна происхождения бренда Профиль Ценовой сегмент 1 Ahimsa Италия Одежда / Обувь / Белье Выше среднего 2 Aquazzura Италия Одежда / Обувь / Белье Выше среднего 3 DJI Китай Техника / Электроника Средний 4 Eataly (с заведениями Nutella, La Piadina, Vergnano и др.) Италия Общественное питание Выше среднего 5 Eglo Австрия Товары для дома / Интерьер Выше среднего 6 Giorgio Armani Beauty Италия Косметика и парфюмерия Средний 7 High by Claire Campbell Италия Одежда / Обувь / Белье Выше среднего 8 Huawei Китай Техника / Электроника Средний 9 Japonica Япония Косметика и парфюмерия Средний 10 L.K.Bennett Великобритания Одежда / Обувь / Белье Выше среднего 11 MC2 Saint Barth Италия Одежда / Обувь / Белье Выше среднего 12 Meizu Китай Техника / Электроника Средний 13 Mirdada Белоруссия Детская одежда Средний 14 Palais des Thes Франция Бутик чая Выше среднего 15 Peter Kaiser Германия Одежда / Обувь / Белье Выше среднего 16 Zanellato Италия Аксессуары Выше среднего 17 Zlocci Store Испания/Украина Одежда / Обувь / Белье Премиальный 18 Truefitt&Hill Великобритания Услуги Выше среднего 19 Officine Gullo Италия Интерьер Выше среднего 20 Mandarina Duck Италия Аксессуары Выше среднего 21 Tucano Coffee Молдавия Общественное питания Средний 22 Hanro Швейцария Одежда / Обувь / Белье Выше среднего 23 Barracuda Италия Одежда / Обувь / Белье Выше среднего 24 BioTechUSA США Спортивное питание Средний 25 Il Gufo Италия Детская одежда Выше среднего 26 ara Германия Одежда / Обувь / Белье Средний

Источник: Knight Frank, 2017