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В третьем квартале 2017 года на российский рынок пришли пять зарубежных одежных и обувных бренда
11.10.2017 07:19
В третьем квартале 2017 года на российских рынок вышло семь новых иностранных розничных операторов. В их числе пять компаний из сферы легпрома Mandarina Duck, Hanro, Barracuda, Ara, Il Gufo.
За аналогичный период прошлого года свои точки открыли 10 игроков. За девять месяцев года в Россию пришло 26 брендов.
При этом, как говорится в сообщении международной консалтинговой компании Knight Frank, которая провела исследование рынка, количество новых иностранных брендов России в 2017 году будет самым низким за последние четыре года. По итогам года количество новых брендов, скорее всего, будет соответствовать показателям 2013 года и станет худшим результатом рынка за последние четыре года.
В текущем году 62% операторов, вышедших на российский рынок, позиционируются в высоком ценовом сегменте, годом ранее их насчитывалось 44% от общего числа. Среди новых брендов можно выделить бутик нижнего белья Hanro (Швейцария), открытие в ГУМе второго бренда компании FABI – монобрендовый бутик мужской обуви Barracuda, первый в России монобрендовый магазин детской одежды премиального сегмента Il Gufo в ТРЦ «Петровский пассаж», а также возвращение на российский рынок итальянского бренда сумок и аксессуаров Mandarina Duck с флагманским бутиком в ТРЦ «Метрополис».
По итогам девяти месяцев 2017 года 40% новых брендов пришли в Россию из Италии. Данная тенденция берет свое начало с 2016 года, в этом году дебютировали на отечественном рынке операторы из Японии и Молдавии.
Бренды, пришедшие в РФ в 2017 году
Источник: Knight Frank, 2017
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