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В третьем квартале 2017 года на российский рынок пришли пять зарубежных одежных и обувных бренда

11.10.2017  07:19

В третьем квартале 2017 года на российских рынок вышло семь новых иностранных розничных операторов. В их числе пять компаний из сферы легпрома Mandarina Duck, Hanro, Barracuda, Ara, Il Gufo.

За аналогичный период прошлого года свои точки открыли 10 игроков. За девять месяцев года в Россию пришло 26 брендов.

При этом, как говорится в сообщении международной консалтинговой компании Knight Frank, которая провела исследование рынка, количество новых иностранных брендов России в 2017 году будет самым низким за последние четыре года. По итогам года количество новых брендов, скорее всего, будет соответствовать показателям 2013 года и станет худшим результатом рынка за последние четыре года.

В текущем году 62% операторов, вышедших на российский рынок, позиционируются в высоком ценовом сегменте, годом ранее их насчитывалось 44% от общего числа. Среди новых брендов можно выделить бутик нижнего белья Hanro (Швейцария), открытие в ГУМе второго бренда компании FABI – монобрендовый бутик мужской обуви Barracuda, первый в России монобрендовый магазин детской одежды премиального сегмента Il Gufo в ТРЦ «Петровский пассаж», а также возвращение на российский рынок итальянского бренда сумок и аксессуаров Mandarina Duck с флагманским бутиком в ТРЦ «Метрополис».

По итогам девяти месяцев 2017 года 40% новых брендов пришли в Россию из Италии. Данная тенденция берет свое начало с 2016 года, в этом году дебютировали на отечественном рынке операторы из Японии и Молдавии.

Бренды, пришедшие в РФ в 2017 году

Бренд / торговый оператор

Страна происхождения бренда

Профиль

Ценовой сегмент

1

Ahimsa

Италия

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

2

Aquazzura

Италия

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

3

DJI

Китай

Техника / Электроника

Средний

4

Eataly (с заведениями Nutella, La Piadina, Vergnano и др.)

Италия

Общественное питание

Выше среднего

5

Eglo

Австрия

Товары для дома / Интерьер

Выше среднего

6

Giorgio Armani Beauty

Италия

Косметика и парфюмерия

Средний

7

High by Claire Campbell

Италия

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

8

Huawei

Китай

Техника / Электроника

Средний

9

Japonica

Япония

Косметика и парфюмерия

Средний

10

L.K.Bennett

Великобритания

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

11

MC2 Saint Barth

Италия

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

12

Meizu

Китай

Техника / Электроника

Средний

13

Mirdada

Белоруссия

Детская одежда

Средний

14

Palais des Thes

Франция

Бутик чая

Выше среднего

15

Peter Kaiser

Германия

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

16

Zanellato

Италия

Аксессуары

Выше среднего

17

Zlocci Store

Испания/Украина

Одежда / Обувь / Белье

Премиальный

18

Truefitt&Hill

Великобритания

Услуги

Выше среднего

19

Officine Gullo

Италия

Интерьер

Выше среднего

20

Mandarina Duck

Италия

Аксессуары

Выше среднего

21

Tucano Coffee

Молдавия

Общественное питания

Средний

22

Hanro

Швейцария

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

23

Barracuda

Италия

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

24

BioTechUSA

США

Спортивное питание

Средний

25

Il Gufo

Италия

Детская одежда

Выше среднего

26

ara

Германия

Одежда / Обувь / Белье

Средний

Источник: Knight Frank, 2017

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