Новый Oodji площадью более 800 кв. м стал 29 магазином сети в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании Fort Group.

Во втором полугодии 2017 года торговые галереи ТРК «5 Озер» усилили сразу несколько знаковых брендов — DNS, Corsete, «Спортмастер». На сегодняшний день в торговом центре представлены все группы товаров и услуг в соответствии с потребностями жителей района.

«В течение 2017 года пул операторов ТРК «5 Озер» обновлен на 15%. В рамках ротации мы не только расширили существующий ассортимент, но и представили новые группы товаров. Компания Oodji является партнером Fort Group по ряду проектов, и мы уверены, что открытие магазина в ТРК «5 Озер» существенно усилит пул fashion-операторов», — говорит Дарья Сизых, заместитель коммерческого директора Fort Group.

«Сегодня сеть Oodji насчитывает 137 собственных магазинов и более 180 партнерских по всей стране и ближнему зарубежью. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развитие, открывая новые магазины и расширяя ассортимент. ТРК «5 Озер» расположен в интенсивно развивающемся районе города, вблизи крупных магистралей и востребованной станции метро. Магазин Oodji в ТРК «5 Озер» станет 29 магазином в Санкт-Петербурге. Мы представим посетителям комплекса всю линейку одежды для женщин и мужчин — наш ассортимент в этом году расширен до 7000 моделей», — комментирует Сергей Вещев, директор торгового департамента Oodji.

Компания Fort Group — один из лидеров рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга. Сегодня в портфеле Fortgroup десять объектов торговой недвижимости общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Основными направлениями деятельности Fortgroup являются инвестиции, девелопмент и управление коммерческой недвижимостью.

Фотография предоставлена компанией Fort Group.