Открытие нового представительства крупнейшей в России сети спортивных магазинов «Спортмастер» состоялось 5 октября в ТРК «5 Озер», сообщает пресс-служба Fortgroup.

Новый оператор стал 23 магазином бренда в Санкт-Петербурге, заняв более 1,3 тысяч кв.м. на втором этаже комплекса.

«ТРК «5 Озер» выбран исходя из тенденций развития города: Приморский район – один из наиболее быстрорастущих и активно застраивающихся. Комплекс расположен на одной из ключевых его магистралей – Комендантском проспекте. Очевидно, что в ближайшие годы население района, а, следовательно, и потребность в товарах для спорта и отдыха будут только расти. Наша цель – обеспечить наших покупателей снаряжением и оборудованием отменного качества по доступным ценам. При этом мы уделяем огромное внимание уровню технологичности всех предлагаемых товаров, будь то детская спортивная форма или ботинки для профессионального треккинга», - сообщила Елена Сенаторова, менеджер по открытию новых магазинов «Спортмастер».

Первый магазин бренда был открыт в Санкт-Петербурге в 2000 году. Сегодня в мире работают более 450 магазинов сети. Также «Спортмастер» представлен на Украине, в Казахстане, Белоруссии, а с 2014 года и в Китае. Ежегодно магазины сети посещают более 200 млн. человек.

«В зону первичного охвата ТРК «5 Озер» помимо сформировавшейся застройки входят новые и строящиеся жилые кварталы. Целевая аудитория комплекса – молодые люди и семьи с детьми, ведущие активный и здоровый образ жизни. Поэтому мы стремимся к формированию пула операторов, максимально отвечающего запросам аудитории – говорит Дарья Сизых, заместитель коммерческого директора Fortgroup. – Мы плодотворно сотрудничаем с сетью «Спортмастер» по ряду проектов и отмечаем стабильно высокий интерес аудитории к ассортименту магазинов сети».

Компания Fortgroup – один из лидеров рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга. Сегодня в портфеле Fortgroup – 10 объектов торговой недвижимости общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Основными направлениями деятельности Fortgroup являются инвестиции, девелопмент и управление коммерческой недвижимостью.

Фотография предоставлена компанией.