26.05.2017 21:05

Ярмарка «Узбекский трикотаж: мужской, женский, детский» начала работу в Петрозаводске, сообщает пресс-служба ТРК «Лотос Plaza».

Сегодня, 26 мая, в Петрозаводске открылась ярмарка «Узбекский трикотаж: мужской, женский, детский». Несмотря на название, посетители мероприятия смогут увидеть и приобрести также продукцию российского и белорусского производства. Помимо одежды на ярмарке представлена обувь. Минимальная стоимость изделий – от 300 руб.

Место проведения ярмарки - ТРК «Лотос Plaza» пр. Лесной д. 47а, 1 этаж.

Мероприятие завершится 28 мая.