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В ТРК «Лотос Plaza» в Петрозаводске стартовала ярмарка узбекского трикотажа
26.05.2017 21:05
Ярмарка «Узбекский трикотаж: мужской, женский, детский» начала работу в Петрозаводске, сообщает пресс-служба ТРК «Лотос Plaza».
Сегодня, 26 мая, в Петрозаводске открылась ярмарка «Узбекский трикотаж: мужской, женский, детский». Несмотря на название, посетители мероприятия смогут увидеть и приобрести также продукцию российского и белорусского производства. Помимо одежды на ярмарке представлена обувь. Минимальная стоимость изделий – от 300 руб.
Место проведения ярмарки - ТРК «Лотос Plaza» пр. Лесной д. 47а, 1 этаж.
Мероприятие завершится 28 мая.
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