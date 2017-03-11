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В ТРК «Новомосковский» прошел fashion-показ бренда Choupette

27.03.2017  21:26

Коллекции «Церемония» и «Страна Оз» от марки Choupette демонстрировались на показе в ТРК «Новомосковский», сообщает пресс-служба компании.

Fashion-показ бренда Choupette состоялся в ТРК «Новомосковский», где открылся новый бутик марки. В рамках шоу демонстрировались коллекции «Церемония» и «Страна Оз». В линейках преобладают кипенно-белые и сливочные платья со сдержанным декором.



Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.

Фотография с сайта компании. 

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