31.03.2017 01:06

Первый рейтинг экологической ответственности горнодобывающих компаний России включил «Алросу» в топ-3, сообщает пресс-служба компании.

Обнародованы результаты первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России. По всем трем разделам - «Экологический менеджмент/Политика», «Воздействие на окружающую среду», «Раскрытие информации/Прозрачность» - в тройку лидеров вошла АК «Алроса».

В 2016 году общие расходы компании по охране окружающей среды составили 5 384,9 млн рублей, что на 36% выше суммы 2015 года.

«Работа по повышению экологической эффективности будет продолжена»,- отметил президент АК «Алроса» Сергей Иванов.

АК «Алроса», крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.