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В тройку лидеров рейтинга экологической ответственности вошла «Алроса»
31.03.2017 01:06
Первый рейтинг экологической ответственности горнодобывающих компаний России включил «Алросу» в топ-3, сообщает пресс-служба компании.
Обнародованы результаты первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России. По всем трем разделам - «Экологический менеджмент/Политика», «Воздействие на окружающую среду», «Раскрытие информации/Прозрачность» - в тройку лидеров вошла АК «Алроса».
В 2016 году общие расходы компании по охране окружающей среды составили 5 384,9 млн рублей, что на 36% выше суммы 2015 года.
«Работа по повышению экологической эффективности будет продолжена»,- отметил президент АК «Алроса» Сергей Иванов.
АК «Алроса», крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.
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