Открытый отборочный тур Национального конкурса «Мисс Россия» состоится в «Афимолл Сити» 18 февраля, сообщают организаторы.

К участию в этом туре приглашены девушки в возрасте от 18 до 23 лет, которые зарегистрировались на портале конкурса (http://missrussia.ru/participate.php) и отвечают ряду дополнительных требований, указанных на официальном сайте.

Кастинг будет состоять из нескольких этапов: регистрация и замеры участниц, фотосессия на бэкстейдже, дефиле перед жюри и церемония награждения девушек, прошедших в следующий тур Национального конкурса.

Регистрация участниц открывается 18 февраля в 13.00. Торжественное дефиле по подиуму начнется в 16.00, а подведение итогов ожидается в 18.30. Жюри выберет победителей отборочного тура, которые получат возможность войти в состав участниц конкурса «Мисс Россия 2017».

Атмосферу на площадке открытого кастинга будет создавать радиостанция Love Radio и ведущий Максим Привалов.

В состав жюри открытого кастинга войдут: fashion-редактор журнала Star Hit Марина Саяхова; дизайнер Анастасия Задорина; обладательница титулов Мисс Россия 2007 и Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова; победительница конкурса Мисс Россия 2015 и обладательница титула 1-я Вице-мисс Мира 2015 София Никитчук; генеральный директор Национального конкурса «Мисс Россия» Лариса Тихонова.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена организаторами.