Мероприятие Follow The Fabrika пройдет 21 апреля на шестом этаже ТРЦ «Афимолл Сити», сообщают организаторы.

Fashion-проект Марии Резниковой Follow The Fabrika вновь займется продвижением на международный рынок российских дизайнеров. В их числе будут Наталья Усцова (бренд Verushka), Никита Нагибин (бренд The Party Dress), Никита Окишев (бренд Nikita Okishev) и Александра Шалютова (бренд Shalyutova|A). Хедлайнером этапа выступит бренд одежды Husky.

В рамках проекта пройдет мероприятие, посвященное активно развивающейся fashion tech–индустрии. Организатор мероприятия – первый международный акселератор в Москве NUMA. Fashion Tech Week откроется приветственным рассказом представителя NUMA Moscow о зарубежном опыте. Ранее данная инициатива реализовывалась в мировой столице моды – Париже. С этого года, благодаря объединению усилий международного инновационного хаба NUMA, Faberlic и международного fashion-конкурса Follow The Fabrika, зарекомендовавший себя формат станет доступен и для российской публики. Далее гостей ожидает митап на тему «Современные тренды в fashion tech-индустрии» и сразу после этого панельные дискуссии на площадке по темам индустрий (AR/VR, iOT и fashion-retail).

На протяжении трех дней мероприятия специально для гостей Fashion Tech Week будет проходить интерактивная выставка передовых fashion-tech проектов, где наглядно будут продемонстрированы текущие разработки успешных представителей индустрии. Посетители выставки смогут познакомиться с этими проектами и опробовать на себе fashion-продукты будущего. Также на территории площадки будет расположена выставка молодых российских дизайнеров одежды от «HighHatMarket».

В первых турах первого этапа Follow The Fabrika в коллегию жюри вошли: Эльнара Дадашева (MFW, Vice President), Изета Гаджиева, Илья Шиян, Оксана Федорова, Александр Белов, Антон Алфер и другие.

В гостях у проекта уже побывали: Лариса Вербицкая, Митя Фомин, Надя Ручка, Сати Казанова, Екатерина Варнава, Шура, Настя Гребенкина, Лоя, Анна Невская, Михаил Богдасаров, Данила Поляков, Андрей Крыжный, Жанна Эппле, Елена Борщева, Анжелика Каширина, Мила Блюм, Нодар Ревия, Адриана, Алиса Толкачева, Светлана Камынина, Эдуард Якут, Олег Огненный, Иван Гант, группа «Против правил», Наталья Лесниковская, Софи Каштанова, Любава Грешнова, Виталий Савчук и другие.

Механика проекта : Смотр работ дизайнеров состоит из трех этапов. С ноября 2016 по июнь 2017 года на платформе Follow The Fabrika пройдут отборочные туры конкурсантов. После полуфинала у дизайнеров будет два месяца для подготовки конкурсного задания от жюри, чтобы побороться за главный приз. Таким образом, победители каждого четверть финала встретятся в июле и августе 2017 года и продолжат борьбу за возможность выйти в финал.

Иллюстрация предоставлена организаторами.