Звездный коктейль по случаю открытия фирменного бутика солнцезащитных очков и головных уборов Lucky Look прошел в «Афимолл Сити» 24 апреля, сообщает пресс-служба ТРЦ.

Основательница, дизайнер и владелица бренда – Татьяна Туча продемонстрировала все тонкости профессионального подбора очков и головных уборов из новой коллекции прямо на звездных гостях вечера. Ими стали: Даша Гаузер, Евгений Папунаишвили, Доминик Джокер, Катя Кокорина, Лоя, Марина Кравец, Наталья Медведева, Елена Борщева, Анжелика Агурбаш, Марк Богатырев, Юля Паго, Ирина Безрукова, Руслан Нигматулин, Даша Пынзарь, Юля Волкова, Ирина Чеснокова, Глафира Тарханова, Ильшат Шабаев и другие.

Все пришедшие гости могли дополнить свой look парой очков с символикой золотой рыбки.

Не обошлось без традиционного ритуала – разрезания красной ленты. Доминик Джокер, Катя Кокорина и Дарья Пынзарь разделили с владелицей бренда Татьяной Тучей этот волнительный момент.

Бутик работает каждый день с 10:00-22:00 на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити».

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотографии предоставлены пресс-службой ТРЦ.