Ярмарка товаров ручной работы «Сибирский Арбат» будет работать в торгово-развлекательном центре «Аура» со 2 по 12 марта, сообщают организаторы.

В центральном атриуме торгово-развлекательного центра расположатся столы мастеров, где будут представлены уникальные товары ручной работы — авторские украшения, платки и палантины, посуда, сладости, свечи и мыло, игрушки, сувенирная продукция и множество других оригинальных изделий. Покупатели смогут лично пообщаться с мастером-продавцом и получить помощь в подборе товара.

Нарядные мастера откроют желающим секреты своего творчества: на серии мастер-классов посетители ТРЦ «Аура» смогут собственными руками сделать украшения, талисманы, закладки для книг, подарочные открытки и другие милые сердцу сувениры.

Торгово-развлекательный центр «Аура» — четырехэтажный комплекс для шоппинга, досуга и отдыха всей семьей. Открыт в 2011 году. Занимает первое место в рейтинге «Топ крупнейших ТЦ/ТРЦ Новосибирска» по версии издания «Деловой квартал». На 150 тыс. кв. м находятся 160 магазинов, 19 ресторанов и кафе, три детских площадки, кинотеатр и парк развлечений. Якорные арендаторы — продуктовый гипермаркет «О’кей», гипермаркет бытовой техники и электроники Media Markеt, многозальный кинотеатр «Формула кино» и развлекательный центр «Космик».

Иллюстрация предоставлена организаторами.