Открытие обновленного магазина Henderson в столичном торгово-развлекательном центре «Авиапарк» состоялось 27 апреля, сообщается в пресс-релизе компании.

Действующий салон Henderson в ТРЦ «Авиапарк» был закрыт на ремонт в феврале 2017 года, чтобы вновь открыть свои двери для покупателей с новой концепцией дизайна и оборудования.

Это первый салон в новом формате, над которым много месяцев работала команда Henderson вместе с британским архитектурным бюро. Новый салон мужской моды расположился на прежнем месте на втором этаже. Салон полностью изменился: начиная от витрины и заканчивая примерочными. Он выполнен в смелом современном прочтении настоящего мужского салона. Новая концепция дизайна помещения дала возможность представить коллекцию в расширенном ассортименте.

В «Авиапарке» впервые представлена абсолютно новая услуга – индивидуальный пошив костюмов и пиджаков Henderson SuMisura с возможностью выбора из более, чем 3 000 материалов лучших фабрик Италии и Великобритании. Цель запуска этого проекта – привести индивидуальный пошив в торговые центры. В ближайшие три года компания сосредоточится на развитии этой услуги по всей стране.

В новом салоне площадью почти 300 кв. м. представлена одежда в классическом стиле, а также коллекция одежды выходного дня: элегантные деловые костюмы, рубашки, галстуки и трикотаж, нижнее белье, а также верхняя одежда.

Салон Henderson, как и торговый центр, работает без выходных с 10:00 до 22:00.

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 159 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.

Фотографии предоставлены компанией.