Show Room BFW стартовал 10 декабря и на две недели стал местом встречи дизайнеров-участников белорусской Недели моды, начинающих брендов и крупных белорусских производителей с клиентами, сообщает пресс-центр BFW.

Во временном магазине BFW были представлены состоявшиеся и имеющие признание в модном мире: Youri Kot, Navy, Coo Culte, Candy Lady, Leorgofman, Tikota Unique, Totallook, Evgeni Horkin, Chizhik; известные белорусские марки: Porfira, Galanteya, Romgil, Jaketta; начинающие бренды Gasar Gufo, MUA, Scapegoat404, Svetik Petushkova, Aleksandra Kozlovskaya, Savva, Dofamine; аксессуары: Novikovskaya Е., Magic Crystal.

«Мода давно вышла за рамки чего-то недоступного и специального для узкого круга людей, — поделилась свои мнением Янина Гончарова, руководитель Belarus Fashion Week. — Каждый человек, идя в торговый центр, уверен, что он покупает модную одежду, даже если речь идет о марках масс маркета. Быть причастным к модным трендам и быть модным сегодня стало намного проще и доступнее. Стоит обратить внимание на широкую экс-пансию люксовых марок и марок масс маркета на неделях моды и специализированных fashion-мероприятиях. Fashion - дифференциация происходит только на уровне марок (их позиции на рынке и доступности): каждый человек выбирает себе стиль, цензовую политику и уникальность марки исходя из своих возможностей и предпочтений. Собрать на одной площадке те марки, которые хотят себя продвигать и продавать обычным людям — являлось нашей основной задачей. За время нашей работы покупатели торгового центра смогли увидеть как известные марки, так и новые эксклюзивные предложения. Именно этот бесценный момент знакомства может перерасти в дальнейшую крепкую преданность клиента и бренда. Главное, чтобы первая встреча состоялась в комфортной обстановке как на нашем мероприятии. Проведение мероприятия такого формата не новое для нас, поэтому весной мы снова объединим тех, для кого производство вещей легкой промышленности это fashion бизнес».

С 10 по 25 декабря в Show Room BFW проходил конкурс «Топ-стилист», где начинающим и профессиональным стилистам было предложено составить образы из вещей, представленных в шоу-руме. Голосование проходило на официальной странице Belarus Fashion Week в Вконтакте и победу одержала Анна Пронько.

Также 22 декабря в объединенном торговом пространстве Show Room Belarus Fashion Week состоялся коллективный показ белорусских брендов. В пространстве шоу-рума представили cвои коллекции сразу пять марок одежды: Scapegoat_404, MUA и Svetik Petushkova, Porfira и бренд Tikota Unique.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.