Магазин женской одежды Ruxara площадью 206 кв. м. расположился на втором этаже торгово-развлекательного центра «Мозаика», сообщает пресс-служба ТРЦ.

Главным направлением деятельности компании Ruxara является производство и реализация женской одежды высокого качества.

«Магазин Ruxara будет еще одним хорошим дополнением к представленным в торговом центре магазинам стильной и модной одежды высокого качества и по доступным ценам, который обязательно привлечет внимание и будет достойно встречен гостями торгового центра», — прокомментировала администрация торгово-развлекательного центра «Мозаика».

ТРЦ «Мозаика» (GBA – 134 тыс. кв. м, GLA – 68 тыс. кв. м) расположен по адресу ул. 7-я Кожуховская, д. 9 — на пересечении Третьего транспортного кольца с улицами Велозаводская и Южнопортовая, ведущими из центра города.ТРЦ имеет прямой выход к транспортно-пересадочному узлу «Дубровка» и одноименной платформе Московского центрального кольца.

На сегодняшний день в торгово-развлекательном центре из крупных арендаторов открыты: круглосуточный гипермаркет «Лента», 9-ти зальный кинотеатр «Киномакс» с форматом IMAX, семейный парк активного отдыха JokiJoya, супермаркет детских товаров «Дочки-Сыночки», городской центр исполнения заказов «Юлмарт», супермаркет товаров для дома «Домовой», универмаги модной одежды H&M, LCWaikiki, Kiabi, Monki, MarioMikke, магазин косметики и парфюмерии «Рив Гош», отделение Сбербанка России, контактный зоопарк «Погладь енота», театральная лаборатория Gogol School и многие другие. Также для посетителей работают кафе и рестораны, включая «IL Патио», Burger King, KFC, «Крошка Картошка», «Теремок», «Воккер» и др.

Фотография предоставлена пресс-центром ТРЦ.