Открытие нового магазина New Yorker в петербургском торгово-развлекательном центре «Охта Молл» запланировано на август 2017 года, сообщает пресс-служба ТРЦ.

Договор аренды заключен на 15 лет, площадь магазина составит 1180 квадратных метров. Торговое помещение расположено на первом этаже торгово-развлекательного центра.

New Yorker – одна из лидирующих компаний в сегменте европейской молодежной моды. На сегодняшний день в 40 странах мира открыты более 1000 магазинов сети.

Екатерина Тимофеева, директор ТРЦ «Охта Молл»: «Мы очень рады сотрудничеству с New Yorker и возможности расширения фэшн-предложения для наших покупателей. В марте стартовала рекламная кампания «Выход в цвет», поддерживающая весенние коллекции в «Охта Молле». Уверено можем сказать, что в связи с грядущими открытиями, предложение осенних коллекций будет еще более привлекательным для наших гостей».

Ассортимент New Yorker состоит из собственных марок, которые хорошо известны на рынке: Fishbone, Fishbone Sister (спортивная и уличная одежда), Amisu и Smog (повседневная и вечерняя одежда), Censored (нижнее белье и пляжная мода). Также NewYorker предлагает линию аксессуаров. Коллекции обновляются каждый сезон и ежедневно пополняются новыми моделями.

В марте продолжилось пополнение торговых галерей ТРЦ «Охта Молл». Открылся магазин повседневной базовой одежды «Твое», магазин спортивного питания, экипировки и товаров для фитнеса Ironguru, сетевой салон оптики «Точка зрения», студия причесок и маникюра Happy Hair.

В ближайшее время произойдет расширение сервисного предложения, а также откроются новые кафе и рестораны: начнет работу ресторан ближневосточной кухни Rotana и современная пекарня Bengel на первом этаже. На третьем этаже торгово-развлекательного центра откроется оффлайн-офис крупнейшего в России интернет-гипермаркета туров «Слетать.ру».

На данный момент состав якорных fashion-арендаторов «Охта Молла» сформирован из ведущих международных и федеральных компаний: H&M, Koton, LC Waikiki, Gloria Jeans, Terranova, Kiabi и др.

ТРЦ «Охта Молл» реализуется концерном SRV. Эксклюзивный брокер по сдаче помещений в аренду — компания JLL. Открытие торгового комплекса состоялось 27 августа 2016 года. Общая площадь «Охта Молла» составляет 140 тыс. кв. м, арендопригодная – 78 тыс. кв. м.

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ.