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В ТРЦ «Питерлэнд» откроется флагман Gloria Jeans

26.01.2017  10:02

Открытие флагманского магазина Gloria Jeans петербургском «Питерлэнде» запланировано на март 2017 года, сообщает компания.

Договор аренды с новым якорным арендатором – магазином модной молодежной одежды Gloria Jeans ЗАО «Стремберг» (девелопер ТРЦ «Питерлэнд») заключил 29 декабря 2016 года. Ритейлер арендовал торговое помещение площадью 2 200 квадратных метров на первом этаже комплекса.

Магазин в ТРЦ «Питерлэнд» станет 16-м по счету и крупнейшим магазином сети в Санкт-Петербурге.

Компания «Глория Джинс» – это вертикально-интегрированный ритейлер, лидер в сегменте fast fashion в России и Украине. Начав свою историю в 1988 году, на сегодняшний день сеть насчитывает более 550 магазинов Gloria Jeans на территории России, Украины и Грузии. В Санкт-Петербурге Gloria Jeans с 2007 года.

Фотография предоставлена компанией.

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