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В ТРЦ «Питерлэнд» установят рекорд «Русская корона»

08.12.2016  22:08

Более тысячи обладательниц кокошников соберутся в петербургском торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» 10 декабря, сообщают организаторы мероприятия.

В 15:00 в ТРЦ «Питерлэнд» пройдет необычный флешмоб — рекорд «Русская корона». Одновременно на одной площадке соберутся девушки в кокошниках, что будет зафиксировано наблюдателями от Книги рекордов России.

Организаторы мероприятия ожидают, что участниками флешмоба станут более тысячи обладательниц кокошников.

Кокошник — традиционный русский головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русских народных костюмов. Кокошник снова входит в моду, возвращая нас к истокам нашей культуры.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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