Первый «Бал маленьких принцесс Barbie» состоится в столичном торгово-развлекательном центре 17 декабря, сообщают организаторы.

Подобное мероприятие пройдет впервые и откроет цикл ежегодных балов Barbie. Организаторы обещают более тысячи гостей, в том числе популярного блогера в мире кукол Наталью Берсневу (Берсик, канал BersReview).

Мероприятие продлится с 12:00 до 18:00. Развлекательная программа рассчитана на детей от 2 до 10 лет.

Производитель Barbie® — компания Mattel — один из мировых лидеров в области производства и дистрибуции игрушек. Штаб-квартира находится в г. Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Компания основана в 1945 году в США супругами Рут и Эллиоттом Хэндлер и Мэтсоном Гарольдом. Представительство в РФ открыто в 2012 году. Всемирно известные бренды компании Mattel — Barbie, Fisher-Price, HotWheels, Scrabble, Uno — продаются более чем в 146 странах.

Иллюстрация предоставлена организаторами.