Новая встреча модного клуба Riviera Fashion Lab состоится в выставочном пространстве «Art Коробка» 20 мая, сообщают организаторы.

Тема встречи – обновление сезонного гардероба. О том, где искать стильные летние наряды, как собрать чемодан в отпуск и какие тренды будут «править балом» этим летом расскажет стилист и fashion-блогер Настя Джонсон.

На public talk слушатели узнают: как превратить базовые вещи в идеальный комплект, как носить блестящие платья, яркие аксессуары и как сочетать розовый с красным, чтобы стать звездой летних вечеринок в стиле 80-х.

Fashion-эксперт расскажет как правильно интегрировать бархат в повседневные образы, где купить слитный купальник, комбинезон, костюм в стиле спорт-шик и другие элементы из списка must have этого лета. А также поделится советами как собрать свой чемодан к летнему отдыху, чтобы фотографии из отпуска в Instagram были самыми красивыми и эффектными.

Мероприятие пройдет в особой атмосфере творческих провокаций и бесконечных «превращений», воссозданной для выставки-перформанса «Миры Параджанова глазами современников», которую можно увидеть в «Art Коробке» до 18 июня.

После завершения встречи со стилистом гости смогут посмотреть экспозицию и перформансы, запланированные в рамках «Ночи музеев 2017» на территории lifestyle-центра «Ривьера».

Вход свободный по предварительной регистрации.

Иллюстрация предоставлена организаторами.