19.07.2017 23:40

В «Школе творческих профессий ЦДМ» детям предложат курсы «Дизайн одежды» и «Технологии и конструирование одежды», пишет «Лента».

«Школа творческих профессий ЦДМ» начнет работу в Центральном детском магазине на Лубянке 28 июля. Специалисты Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Проектные мастерские» на протяжении месяца будут обучать детей в возрасте от 9 до 14 лет. Курс предусматривает две специализации: «Дизайн одежды» и «Технологии и конструирование одежды».

Ученикам расскажут о теории и практике моделирования, покажут возможности fashion-скетчинга и дадут возможность поработать с профессиональным швейным оборудованием.