Осенне-зимняя коллекция бренда Subterranei, основанного Алиной Цыгановой, представлена в пространстве NGxTSUM на третьем этаже ЦУМа, сообщается в пресс-релизе компании.

По этому поводу прошел коктейль, во время которого гости могли посмотреть, примерить и приобрести вещи из полноценной дебютной коллекции. Поддержать дизайнера Алину Цыганову пришли не только мама и хозяйка шоу-рума «Ли-Лу» Оксана Бондаренко, но и Наталья Гольденберг, Ксения Чилингарова, Валерия Гай Германика, Александра Маниович, Маргарита Мамун, Самира Мустафаева, Ксения Соловьева, Полина Сохранова, Мария Шумакова, Ксения Князева, Евгения Линович, Юлия Прудько, Алина Топалова и многочисленные друзья и гости вечеринки.

История бренда Subterranei началась не совсем обычно. Названием для марки стало имя блога, который дизайнер Алина Цыганова вела вместе со своей подругой во время обучения в Англии. С латинского Subterranei переводится как «подпольный» - андеграундный. Спустя некоторое время это название перешло и на бренд одежды, который создала Алина. Вдохновением стали - концептуальный бренд уличной одежды A-Cold-Wall* и законодатели минималистичного кроя, Joseph.

Молодой дизайнер и ди-джей Алина Цыганова учится на курсе Fashion Design (BFA) в филиале школы Parsons в Нью-Йорке, куда она перевелась из Парижа, окончила Saint Martins в Лондоне. Серьезно увлекается искусством, в течение десяти лет занималась живописью. В свободное время пишет картины. С самых ранних лет видела себя в качестве дизайнера, чему способствовал пример мамы Оксаны Бондаренко, президента компании «Show-room Ли-Лу», которая более 20 лет работает в модной индустрии.

Фотографии предоставлены компанией.



