Сегодня, 20 февраля, в «Экспоцентре» на Красной Пресне стартовала II Российская неделя текстильной и легкой промышленности, сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».

В рамках Недели начали работу ведущие отраслевые смотры – международная выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Инлегмаш-2017», международная выставка «CJF – Детская мода-2017. Весна», специализированная выставка тканей и фурнитуры «Интерткань-2017», международная выставка материалов на волокнистой основе Techtextil Russiа 2017 и 4-й международный форум легкой промышленности «Легпромфорум».

Свыше 1500 экспонентов демонстрируют новую продукцию, современные технологии и инновационные разработки на общей экспозиционной площади 25 тыс. кв. м.

Крупнейшее выставочно-конгрессное мероприятие отечественного легпрома организовано «Экспоцентром» совместно с Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Общественной Палаты РФ.

«Неделя легпрома – неординарное событие, объединяющее большое количество разнообразных мероприятий, – сказал, обращаясь к участникам и организаторам на церемонии официального открытия Российской недели текстильной и легкой промышленности, президент Торгово-промышленной палаты РФ, председатель Оргкомитета Недели Сергей Катырин. – Мы возлагаем большие надежды на эту дискуссионную площадку, на которой профессиональное сообщество будет вырабатывать свои рекомендации в адрес правительства, министерств и ведомств, Государственной Думы».

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов с удовлетворением отметил, что Российская неделя текстильной и легкой промышленности позволяет представить одновременно сразу четыре тематических направления легкой промышленности. «Приятно, что отечественные предприятия увеличивают свое представительство на этой площадке. Это значит, что популярность отрасли растет, форум вызывает интерес, все более важным становится профессиональное общение, установление новых связей», – сказал замминистра.

Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов отметил рост числа участников и экспозиционной площади выставок «CJF – Детская мода-2017. Весна» и «Инлегмаш-2017». По мнению руководителя «Экспоцентра», это свидетельствует о том, что российская легкая промышленность развивается и отечественные предприятия проявляют все больший интерес к специализированным выставкам как средству продвижения своей продукции на внутреннем и международном рынках.

«Неделя обещает быть очень интересной, – сказал Сергей Беднов. – Ее деловая программа включает большое количество мероприятий, в которых можно принять участие и получить полезную информацию». Он сообщил, что в рамках выставок реализуется проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», нацеленный на решение острой проблемы контрафактной продукции в отечественном легпроме.

Участников и гостей Российской недели текстильной и легкой промышленности приветствовали председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, директор бренда Techtextil и Texprocess, Messe Frankfurt Exhibition Михаэль Енеке, исполнительный директор направления «Уход за текстилем, Технологии для ткани и кожи» Союза машиностроителей Германии (VDMA) Эльгар Штрауб и другие официальные лица.

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».