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В ЦВК «Экспоцентр» пройдет X выставка технического текстиля и нетканых материалов Techtextil Russia 2018

12.10.2017  09:17

Юбилейный сезон выставки Techtextil Russia состоится 20-23 марта 2018 года в павильоне «Форум», сообщают организаторы.

Выставка Techtextil Russia – одно из наиболее актуальных специализированных событий, посвященных техническому текстилю. Она охватывает полный производственный цикл: от выбора сырья до оборудования, а также готовой продукции для различных областей промышленности. На Techtextil Russia представлены различные продуктовые группы, среди которых волокна, пряжа, тканые материалы, ленты, нетканые материалы, брезентовые ткани, композитные материалы и многие другие виды технического текстиля и нетканых материалов. Также на выставке презентуют самые современные тенденции применения изделий из «умного текстиля» для строительства и архитектуры, автомобилестроения, фильтрации, медицины и создания спецодежды.

Традиционно выставка соберет профессионалов отрасли и затронет актуальные и интересные темы индустрии.

Фотография с сайта techtextil-russia.ru.

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