|
|
В ЦВК «Экспоцентр» состоялся круглый стол «Легпром для мебельной индустрии»
23.02.2017 00:15
Круглый стол «Легпром для мебельной индустрии» прошел 22 февраля в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности, сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».
Мероприятие было организовано Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.
Модератор круглого стола Президент Союзлегпрома Андрей Разбродин во вступительной части отметил важность взаимодействия этих отраслей, способных ускорить решение проблем импортозамещения в мебельной индустрии.
О проблемах мебельной отрасли рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег Нумеров. Он обрисовал ситуацию и заметил, что политика импортозамещения привела к росту экспорта, который по мебели составил около 10%. А по древесным плитам целых 20%.
Участники круглого стола пришли к выводу, что отечественный легпром может удовлетворить потребности производителей мягкой мебели, если последние сформируют портфель своих заказов.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте