Круглый стол «Легпром для мебельной индустрии» прошел 22 февраля в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности, сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».

Мероприятие было организовано Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

Модератор круглого стола Президент Союзлегпрома Андрей Разбродин во вступительной части отметил важность взаимодействия этих отраслей, способных ускорить решение проблем импортозамещения в мебельной индустрии.

О проблемах мебельной отрасли рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег Нумеров. Он обрисовал ситуацию и заметил, что политика импортозамещения привела к росту экспорта, который по мебели составил около 10%. А по древесным плитам целых 20%.

Участники круглого стола пришли к выводу, что отечественный легпром может удовлетворить потребности производителей мягкой мебели, если последние сформируют портфель своих заказов.

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».