Мероприятия форума будут проходить со 2 по 4 ноября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» при поддержке Минпромторга России, сообщают организаторы.

В первый день форума во время научно-практической конференции участники обсудят роль народных художественных промыслов в современном мире и культуре, будущее народного искусства в эпоху глобализации, воспитательный и образовательный потенциал традиционных художественных промыслов России.

Еще одной темой для обсуждения станет русский язык, литература и культура — какие ресурсы доступны современным школьникам, что язык народных художественных промыслов может рассказать подрастающему поколению.

Модераторами сессий выступят представители образовательных учреждений, кандидаты наук, руководители музеев.

В рамках работы форума организована выставка предприятий народных-художественных промыслов. Свою продукцию представят: ЗАО «Объединение Гжель», Павловопосадская платочная мануфактура, «Хохломская роспись», Оренбургская фабрика, «Елецкие кружева», «Потешный промысел», «Торжокские золотошвеи», пучежское предприятие художественных промыслов «Истоки», «Крестецкая строчка», «Тульская гармонь».

Всего за три дня работы форума состоится около 400 маcтер-классов и семинаров, фестиваль «Новая реальность», где будут продемонстрированы результаты обучения с использованием современных технологий, разработаны и представлены новые программы, популяризирующие народную культуру.

Форум проводится ежегодно с целью обмена опытом между преподавателями и специалистами дополнительного образования для воспитания нового поколения людей творческих профессий.

Фотография предоставлена организаторами.