Торжественное открытие Весеннего базара в ТЦ «Галерея Неглинная» на Трубной площади состоялось 22 марта, сообщают организаторы.

Событие, уже ставшее традицией, и важным эпизодом художественной жизни Москвы первыми посетили столичные звезды. Оценить ассортимент арт-декора и предметов интерьера в галерею «Неглинная» пришли Наталья Лесниковская, Анна Тихомирова, Артем Овчаренко, Любовь Толкалина, Екатерина Вуличенко, Ирина Лачина, Дарья Субботина, Алиса Гребенщикова, Ирина Пегова, Елена Летучая, Ольга Ушакова, Елена Романова, Ингрид Олеринская, Мария Шумакова, Агния Кузнецова, Анна Горшкова, Екатерина Одинцова и другие.

Наступившей весной в центре внимания Весеннего базара стали подарки и декоративные объекты из Бельгии, Франции и Голландии — законодателей в области дизайна украшений для дома. Скатерти, предметы для сервировки стола, вазы различного дизайна вошли в подборку оригинальных и классических по стилю предметов.

Одной из центральных тем Базара стала керамика. Акценты создали вазоны, бокалы, украшения интерьера в стиле «Прованс» и «Фландрия». Романтизма добавили работы флористов и садовых декораторов, пышно украсивших прием.

Звездные гости поучаствовали в мастер-классе флористов и сплели венки из свежих цветов. Дамы украшали цветочными композициями прически, а кавалеры – петлицы пиджаков.

Эксперты по красоте помогли гостям выбрать новый уход для рук и сделали нейл-дизайн в трендах наступившего сезона.

Все посетители «Галереи Неглинная» смогут побывать на Весеннем базаре до 23 апреля. По средам 22 и 29 марта, а также 5, 12 и 19 апреля, - с 19 до 20 их ждут мастер-классы флористов, декораторов и ландшафтных дизайнеров. На весенних встречах можно будет узнать, какой оттенок лучше подойдет для гостиной, какие цветы хорошо растут на террасе, как украсить Пасхальный стол и сделать дом по-особенному уютным.

Фотографии предоставлены организаторами.