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В ТЦ «Гименей» открылся бутик детской одежды Endless Story

24.02.2017  10:28

В новом бутике Endless Story представлено более 300 марок для детей, среди которых Burberry, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Gucci, Armani и другие, сообщается в пресс-релизе компании.

В бутике можно приобрести одежду, обувь и различные аксессуары, книги и игрушки для детей с рождения и до 16-летнего возраста.

Бутик Endless Story в Гименее – это третий по счету бутик в Москве. Ранее магазины были открыты в «Барвиха Luxury Village» и галерее «Времена года».

Фотографии предоставлены компанией.

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