Superdry, расположившийся на первом этаже «Меги Белая дача», стал седьмым магазином бренда в России, сообщает компания.

Британский лайф-стайл бренд Superdry представил магазин в обновленной концепции Rawcut («необработанные материалы»): в интерьере появилось еще больше металлических элементов и оборудования из необработанного грубого дерева, значительно увеличилась площадь магазина, которая составляет более 351 кв. м., и добавился второй вход в магазин.

В первую неделю работы обновленного пространства Superdry покупатели могут приобрести капсульную коллекцию футболок из серии City Pack, которая посвящена ключевым столицам мира. Для Москвы был выбран городской ландшафт небоскребов Москва-Сити.

Центром внимания в осенне-зимней коллекции 2017 стала верхняя одежда с наполнителем из натурального пуха. Как и во всех магазинах по всему миру, в «Superdry Мега Белая дача» для мужчин и женщин представлен широкий ассортимент различных моделей курток, включая бомберы, пуховики, классические пальто и непромокаемые ветровки, а также, знаменитые рюкзаки, сумки и аксессуары.

Воодушевленные токийским путешествием Джулиан Данкертон и Джеймс Холдер создали бренд в 2003 году и являются его идейными вдохновителями по сей день. Superdry объединил американский винтаж, японскую эстетику и традиционный британский дизайн.

В настоящее время представлено 6 магазинов Superdry в Москве: ТЦ «Охотный Ряд», ТЦ «Метрополис», Универмаг «Цветной», «Мега Белая дача», «Мега Химки», «Outlet Village Белая дача» и 1 магазин в Нижнем Новгороде в ТРЦ «Фантастика».

Фотография предоставлена компанией.