10.11.2017 15:08

В Туле из продажи изъяли почти 1500 товаров легкой промышленности, сообщает телеканал «Первый Тульский».

Изъятие стало результатом внеплановых проверок Роспотребнадзора в период с 9 октября по 3 ноября этого года в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых оборотом товаров легкой промышленности.

По итогам проверок Роспотребнадзор приостановил реализацию 231 партии товаров легкой промышленности производства Латвии, Китая, Турции, России, Киргизстана, Италии, а также неустановленного происхождения.

Основной причиной изъятия стало несоответствие маркировки обязательным требованиям.

Продавцам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, также по результатам проверок возбуждены дела об административном правонарушении. По 26 рассмотренным делам уже наложены административные штрафы на общую сумму 278 тысяч рублей, остальные находятся в стадии рассмотрения.