08.02.2017 17:31

Индивидуальная предпринимательница в Киреевске реализовывала мужскую одежду с незаконно нанесенным логотипом Adidas, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере оборота легкой промышленности. В одном из павильонов торгового комплекса города был выявлен факт реализации контрафактной продукции. Индивидуальная предпринимательница продавала спортивную одежду с логотипом Adidas.

Проведенное исследование показало, что продукция не оригинальна. Изделия имеют нарушения в маркировке и упаковке.

Арбитражный суд Тульской области привлек предпринимательницу к административной ответственности по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака) с назначением наказания в конфискации контрафакта.