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В Тульской области в 2016 году изъяты из оборота более 30 шуб

19.01.2017  17:43

После проверок Роспотребнадзора в Тульской области по итогам 2016 года изъято более 30 шуб с нарушением маркировки, сообщает пресс-служба Управления.

В 2016 году управление Роспотребнадзора по Тульской области провело 25 проверок на предмет наличия соответствующей маркировки на изделиях из меха. В результате выявлены нарушения в виде отсутствия идентификационных чипов, нанесения неполных данных на ярлычки и некорректного указания информации на КиЗ.

По итогам проверок арестована 31 единица меховых товаров на сумму 731 тыс. рублей. В суды направлено 18 дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, из которых рассмотрено – 15. Окончательно конфискованы 20 шуб на сумму 477 тыс. рублей, а на владельцев наложен штраф.

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