28.03.2017 23:17

Посевная кампания по хлопчатнику стартовала в Туркмении. Для этого в республике заготовили 65 тыс. тонн семян, сообщает TurkmenPortal.

В Туркмении началась посевная хлопковая кампания. Старт был положен в субботу, 25 марта, в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах. Хлопкоробы Дашогузского велаята выйдут в поле 29 марта.

На площади 545 тыс. гектаров посеют свыше 65 тыс. тонн семян средневолокнистых и тонковолокнистых сортов. В результате планируется собрать 1,05 млн тонн хлопка.