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В Туркмении посеют свыше 65 тыс. тонн хлопчатника
28.03.2017 23:17
Посевная кампания по хлопчатнику стартовала в Туркмении. Для этого в республике заготовили 65 тыс. тонн семян, сообщает TurkmenPortal.
В Туркмении началась посевная хлопковая кампания. Старт был положен в субботу, 25 марта, в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах. Хлопкоробы Дашогузского велаята выйдут в поле 29 марта.
На площади 545 тыс. гектаров посеют свыше 65 тыс. тонн семян средневолокнистых и тонковолокнистых сортов. В результате планируется собрать 1,05 млн тонн хлопка.
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