Новости
НачалоНовостиВ Туркмении посеют свыше 65 тыс. тонн хлопчатника
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

В Туркмении посеют свыше 65 тыс. тонн хлопчатника

28.03.2017  23:17

Посевная кампания по хлопчатнику стартовала в Туркмении. Для этого в республике заготовили 65 тыс. тонн семян, сообщает TurkmenPortal.

В Туркмении началась посевная хлопковая кампания. Старт был положен в субботу, 25 марта, в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах. Хлопкоробы Дашогузского велаята выйдут в поле 29 марта.

На площади 545 тыс. гектаров посеют свыше 65 тыс. тонн семян средневолокнистых и тонковолокнистых сортов. В результате планируется собрать 1,05 млн тонн хлопка. 

Просмотров: 33
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1272 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте