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В Туркмении приватизируют ряд текстильных и швейных предприятий

11.01.2017  21:45

Министерство экономики и развития Туркмении проведет аукцион по приватизации госкомпаний в конце января. Планируется передать в частные руки ряд текстильных и швейных предприятий, пишет ИА Ca-News.

В конце января в Туркмении пройдет аукцион по приватизации, который позволит увеличить долю частного сектора в промышленности страны. Проданы будут 34 объекта в разных регионах республики. В том числе акции предприятий относящихся к Министерству текстильной промышленности, Министерству торговли и внешнеэкономических связей, гособъединению пищевой промышленности Туркмении, госконцернам «Туркменгаз» и «Туркменнефтегазстрой» и др.

Сообщается, что будут приватизированы некоторые текстильные и швейные производства.

Эта мера принесет ощутимый доход государству. Средства направят на развитие экспорта и импортозамещения. 

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