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В Твери выявлена контрафактная спортивная одежда
07.02.2017 23:59
Поддельные спортивные костюмы обнаружены в Твери, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Контрафактная спортивная одежда реализовывалась в магазине на проспекте Калинина в Твери. Из оборота изъято 15 комплектов. По факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака».
Индивидуальный предприниматель получит представление о недопустимости совершения противоправных деяний.
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