17.04.2017 06:51

На совещании в Твери во Всероссийском научно­-исследовательском институте механизации льноводства (ВНИИМЛ) обсудили реализацию комплексных планов научных исследований, в том числе по теме «Импортозамещение». В числе обсуждавшихся вопросов была работа льноводческого кластера в Верхневолжье.

Как пишет портал vedtver.ru, заместитель начальника управления координации и обеспечения деятельности учреждений в сфере сельскохозяйственных наук Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Сергей Трешкин заявил, в частности, что для России лен – это стратегическая культура. По расчетам тверского института, до 2021 года, увеличив посевы льна в регионе и за его пределами, можно заместить до 70% импортируемого хлопка. Что касается непосредственно Верхневолжья, то здесь лен является традиционной культурой.

В целях сохранения лидирующих позиций и дальнейшего эффективного развития разрабатывается и еще одно направление – создание льняного кластера. Кластер – это объединение заинтересованных организаций для претворения в жизнь общей цели. Туда должны входить промышленные предприятия, льносеющие хозяйства, научные учреждения, банки. В Твери учредителями выступили Ржевская льночесальная фабрика, «Тверская АПК» и ВНИИМЛ. Ведется активная работа по привлечению заинтересованных организаций, идет процесс оформления документации.

Ранее правительство Тверской области заявило, что в 2017 году льноводческому комплексу Верхневолжья будут оказаны дополнительные меры государственной поддержки. «Очень важно, чтобы льноводы знали о существующих мерах поддержки и могли начинать подготовку к сезону полевых работ. Целевая субсидия настраивает производителей на конкретный результат, стимулирует к увеличению посевных площадей», - заявил на совещании в правительстве губернатор Игорь Руденя.

Производителям льна рассказали об увеличении финансирования отрасли в этом году. Из областного бюджета хозяйства получат субсидии в размере 12 млн рублей. Кроме того, достигнута договоренность с руководством Министерства сельского хозяйства РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета в сумме почти 50 млн рублей. Это позволит увеличить ставку до 8 тыс. рублей за тонну произведенного льносырья. Планируется, что в текущем году общая площадь посева льна-долгунца в регионе составит 6,9 тыс. га. Аграрии рассчитывают получить рекордный за последние несколько лет урожай в 6 тыс. тонн льноволокна, подчеркивается в сообщении обладминистрации.