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В творческом пространстве «Символ» откроется «Школа красоты Dior»
02.02.2017 17:24
Первая лекция «История и наследие Дома Dior» состоится в рамках «Школы красоты Dior» 5 февраля, сообщают организаторы.
«Школа красоты Dior» начинает свою работу в канун 70-летия создания легендарного бренда. В рамках проекта ведущие эксперты модного Дома Dior несколько раз в месяц будут проводить лекции и уроки красоты. Гости узнают историю создания бренда, секреты его успеха, поближе познакомятся с косметикой и парфюмерией Dior, а также научатся правильно ею пользоваться.
Первая лекция будет посвящена творческой истории французского модельера Кристиана Диора. Лекцию проведет Раксана Жидкова, старший тренинг-менеджер и эксперта Дома моды Dior.
Творческое пространство «Символ» - социально-культурный и просветительский проект. Каждые выходные здесь проходят: творческие и образовательные мастер-классы, лекции, семинары, презентации, курсы и т.д. Тематики событий: культура, искусство, творчество, дизайн, архитектура, окружающая среда, кино, медиа, наука, мода, фото, путешествия, здоровье, языки, кулинария, музыка и др. Пространство выполнено в современном стиле Loft.
Фотография предоставлена организаторами.
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